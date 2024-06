¡Otra vez! Vándalos atacan a pedradas bus del Corredor Morado en San Isidro

Nuevo ataque contra buses de los corredores complementarios. Desconocidos atacaron a pedradas un bus del Corredor Morado que iba repleta de pasajeros la madruga de este último miércoles 19 de junio en el distrito limeño de San Isidro.

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, señaló que tras el ataque no se ha logrado identificar ni capturar al autor del hecho. Asimismo, indicó que hasta la fecha estos ataques vienen generando grandes pérdidas económicas.

Además, reveló que la ATU se comunicó con ellos asegurándoles que ya había oficiado a la policía para patrullar las zonas, sin embargo, dijo que la responsabilidad de lal organismo es coordinar acciones y ejecutar.

"No basta con solo mandar una carta, no entendemos por qué abandonan al usuario a su suerte, no podemos activar los seguros contra actos vandálicos, esperamos acciones en concreto", dijo en diálog con 24 Horas.

BUSES ATACADOS

Desde el mes de enero 53 buses del Corredor Morado han sido atacados por vándalos, un hecho que coloca en peligro a los conductores y pasajeros de este medio de transporte.