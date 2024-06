Choque entre ambulancia y camioneta generan demora en servicio del Metropolitano

Esta mañana se produjo un choque entre una ambulancia de bomberos y una camioneta particular. Según familiares del vehículo particular, la ambulancia no utilizó sus luces ni el sonido de emergencia.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Bolognesi con Salaverry, en el distrito de Barranco. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, sí se registraron problemas en el servicio del Metropolitano.

RETRASOS

Sobre este incidente, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), informó en sus redes sociales que hay un retraso en el servicio por el mencionado accidente.

“Debido a un choque de vehículos particulares cerca de las estaciones Bulevar y Balta, en Barranco, se presentan retrasos de 25 minutos en el servicio, aproximadamente. Tomar precauciones”, publicó en sus redes sociales.