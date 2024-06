Centro de Lima: vándalos atacan a pedradas bus del Corredor Morado

Sujetos desconocidos, al parecer vinculados con el transporte informal, atacaron a pedradas un bus de transporte público del Corredor Morado, sin importarles la integridad de los pasajeros que viajaban al interior de la unidad.

Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, rechazó este atentado al señalar que no es la primera vez que personas inescrupulosas arremeten contra los buses de la concesionaria, poniendo en riesgo a los conductores y pasajeros.

“Son actos vandálicos que no pueden ser cubiertos por las empresas aseguradoras, tenemos los seguros, pero no pueden activarse porque no son accidentes de tránsito, no es durante la prestación de servicios”, sostuvo Hermoza.

PRESENCIA POLICIAL

Tras esta denuncia pública, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao solicitó a la Región Policial Lima disponer la presencia de efectivos policiales en las principales avenidas a fin de evitar estos actos vandálicos.