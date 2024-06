SJL: No les importó que había 4 niños y uno en brazos para robarle camioneta a un agente de la Policía

No les importó que había una bebé en brazos y simplemente perpetraron el robo. Una camioneta Hilux es interceptada abruptamente en la avenida Malecón Checa en San Juan de Lurigancho. Inmediatamente bajan cuatro sujetos armados con los rostros cubiertos. Amedrentan a las víctimas. Del copiloto sale una mujer con una niña en los brazos.

Esto no es impedimento para que los criminales continúen con el atraco. En la parte posterior de la unidad descienden a cuestas tres menores y una mujer más.

Tras bajarlos, los hampones arrancan la camioneta y fugan en dirección a Zárate, mientras que el conductor quien es un efectivo policial de franco se levanta del pavimento.

Llamó al 105 y nunca lo ayudaron

En la avenida Malecón Checa antes del semáforo fue donde ocurre el robo tras el atraco, el conductor llama al 105 para pedir un patrullero y poner la denuncia sin embargo esta unidad policial nunca llegó

“Me dicen señor acérquese a la comisaría de Zárate como voy a acercarme estoy con mi familia no sé si pueden mandar un patrullero acá a la zona apretamos la búsqueda me dijeron ya pero El patrullero nunca llegó” señalo el efectivo afectado.

Cabe señalar que, el policía indica que su caso ya pasó a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía y sucede luego que el pasado lunes otro efectivo policial junto a su familia fueron víctimas de la criminalidad en el Cercado de Lima y los delincuentes utilizaron la misma modalidad.