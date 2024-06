Paul McCartney en Perú: las canciones que debes escuchar antes de su concierto

Luego de 10 años, Paul McCartney anunció su regreso a nuestro país para ofrecer un concierto como parte de su gira "Got Back". A diferencia del anterior concierto en 2014, esta vez McCartney interpretará las canciones más representativas de "The Beatles" y de su carrera como solista.

El concierto se llevará a cabo el 27 de octubre en el Estadio Nacional. "Got Back" será una gira enfocada exclusivamente en los temas más populares como "Hey Jude", "Don't Let Me Down", "Twist & Shout" y "Fine Line".

COSTO DE ENTRADAS

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa, con precios que oscilarán entre 99 soles y 750 soles. Este evento promete ser un hito para los seguidores del ex Beatle, quienes podrán disfrutar de una noche llena de nostalgia y música.

McCartney guarda un grato recuerdo de su última visita a Perú, donde fue recibido calurosamente por sus fanáticos. Este 27 de octubre, el legendario músico regresa a Lima por todo lo alto, dispuesto a repetir y superar esa memorable experiencia.