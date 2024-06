Villa El Salvador: enfrentamiento de barristas causa destrozos en casas de vecinos

Los enfrentamientos entre barristas de Universitario y Alianza Lima perjudican a los vecinos de Villa El Salvador, quienes denunciaron que producto a las peleas que se generan sus viviendas se ven perjudicadas.

HECHOS

Las cámaras de seguridad de las calles captaron como los supuestos hinchas de estos equipos peruanos toman piedras y palos para golpearse el uno al otro, que afortunadamente no ha causado ninguna tragedia.

En declaraciones en 24 Horas, uno de los vecinos perjudicados reveló que nunca reciben apoyo de las autoridades de la Municipalidad, ya que nunca despliegan agentes del serenazgo, ni mucho menos efectivos policiales.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que se registra este tipo de enfrentamientos en Villa El Salvador, por lo que los propietarios exigieron a la PNP capturar a estos hinchas, que no so amantes del deporte sino de la violencia.