Alejandro Muñante fue rechazado por estudiantes de la UNMSM en evento

El congresista por Renovación Popular, Alejandro Muñante, no realizó una ponencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) debido a que estudiantes de dicha institución rechazaron su presencia. El parlamentario iba a participar en la conferencia sobre “la influencia del globalismo en la concepción de derechos humanos”.

Pero la intrusión de alumnos con pancartas y arengas hizo que se postergue el conversatorio. El mismo congresista compartió videos del hecho, mostrando que incluso hubo intentos de pelea.

“Hemos visto que, en una muestra de intolerancia y hostilidad, no se dan las garantías para poder desarrollar esta ponencia de ideas en una universidad donde se supone que se debe respetar la diversidad de opiniones porque vivimos en un Estado de derecho. Sin embargo, no vamos a poder tener la conferencia. Hay un público que ha venido a escuchar y, por respeto a ellos y para no exponer su integridad, lo mejor será postergar esta conferencia”, publicó en sus redes sociales el político.

Posteriormente, el parlamentario de Renovación Popular difundió más mensajes relacionados al hecho, y dijo que seguirá “firme en la lucha contra la imposición del pensamiento único” y señaló que: “No se engañen, ni engañen al resto, un grupo de violentistas ni por asomo representan a los estudiantes de la Decana de América”, publicó.

POLÉMICA

Otra persona que estaba invitada como panelista es Olga Izquierdo, quien saltó a la esfera pública por grabar un video en contra de los carteles inclusivos que colocó Lima Airport Partners (LAP) en las entradas de los baños del aeropuerto internacional Jorge Chávez, algo que generó el rechazo de colectivos trans y organizaciones feministas.