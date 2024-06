Tarifa del agua para Lima podría incrementarse por decreto del gobierno: ¿En qué consiste?

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) alertó que las tarifas de agua potable podrían duplicarse en lima, mientras que en otras regiones podría incrementarse hasta más de siete veces. El 11% de la población no tiene acceso a agua potable, más de 3 millones de peruanos representan esa brecha de acceso a este recurso vital.

Para cerrar esta brecha, el Ministerio de Vivienda aprobó la ley del servicio universal de agua potable y saneamiento, el 21 de diciembre de 2023, pero hoy el reglamento encendió las alarmas.

ESPECIALISTA OPINA

“Las tarifas se incrementan, no importa si la empresa no cumplió con las metas a las que se comprometió con el organismo regulador que es la Sunass, el otro elemento es la forma cómo se calcula la tarifa, lo que dice el reglamento es primero, los elementos que entran en la fórmula para el cálculo de la tarifa, te los voy a determinar yo, ministerio, ya no va a ser tu fórmula Sunass, lo cual politiza el proceso”, indicó Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas.

“En realidad lo que estás haciendo es quitarle todo el poder regulatorio a la Sunass, además el reglamento dice que todas las multas administrativas que reciba la empresa, por Sunafil o lo que fuera, las puede cargar al usuario”, agregó.