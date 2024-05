Conoce a la "Abuelita Surfer" de Barranco: Mujer de 67 años desafía las olas y alborota las redes

Bien dicen que la edad no es impedimento para nada y un claro ejemplo de ello es Nora Loredo, una adulta mayor de 67 años, que viene causando furor en las redes sociales, donde es conocida como la "Abuelita Surfer".

Esta mujer, quien además es periodista y comunicadora, señaló que viene practicando este deporte desde hace 4 meses aproximadamente, con una escuela de surf en el distrito de Barranco, sin embargo, indicó que desde muy pequeña sentía afinidad por las tablas y olas.

"Yo desde chica, desde los 13 años me encantó el surf. Yo me robaba la tabla de un tío allá en Waikiki y me metía al mar sola sin que nadie me enseñara, me sacaba la mugre, me revolcaban las olas", narró.

SU INCURSIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Asimismo, Nora Loredo señaló que su popularidad en las redes sociales empezó por iniciativa de una de sus compañeras en la escuela de Surf: "Un día Nataly, que es la que hace las redes me dijo vamos a hacer un video, entonces yo hice un video diciendo cómo me gustaba este deporte y llamando a las personas mayores a practicarlo, me grabaron corriendo mis olitas y de pronto el video se empezó a viralizar y he tenido miles de likes", sostuvo.