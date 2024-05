Denuncian secuestro de trabajador de construcción en el Cercado de Lima

Un hombre dedicado al rubro de la construcción habría sido secuestrado por una presunta banda de delincuentes en el Cercado de Lima, según indicó Pierina Escobar, esposa de la víctima, quien presentó la denuncia ante la Dirincri en la avenida España, solicitando la intervención de las autoridades.

Escobar indicó que el secuestro de su esposo, de nombre Brayan Daniel Chávez, ocurrió ayer lunes 27 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, cerca de la comisaría de Monserrate. "En el video se ve que varias personas se lo llevan; no sabemos nada de él hasta ahora", señaló.

Tal como relató la esposa de la víctima, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se aprecia como Brayan Daniel Chávez, llega a su domicilio en su motocicleta. Sin embargo, es interceptado por dos hombres y dos mujeres, quienes tras un forcejeo lo llevan del lugar con rumbo desconocido.

TEME POR SU VIDA

Pierina aseguró que su esposo no había recibido amenazas ni estaba involucrado en actos ilícitos. "Vivimos tranquilos y no tenemos problemas con nadie. No sé por qué nos han hecho esto. Temo por mi vida y la de mis hijos, que son menores de edad", expresó.