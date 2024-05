Ciudadanos opinan sobre retención del 30% de fondos de AFP a padres con deudas alimentarias

Ante la reciente aprobación de la ley que permite al Poder Judicial retener hasta el 30% del retiro de los fondos de las AFP de padres morosos con deudas por alimentos, un equipo de 24 horas mediodía salió a las calles de Lima para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta medida.

Las reacciones recogidas muestran posturas encontradas. Algunos limeños se manifestaron en desacuerdo con la retención de los ahorros previsionales, argumentando que el descuento debería hacerse sobre el sueldo y no sobre el fondo de pensiones acumulado.

"No me parece justo que se descuente de nuestros ahorros. Eso debería ser descontado del sueldo, no de lo que tenemos guardado para nuestra jubilación", señaló una de las personas consultadas.

Por otro lado, algunas mujeres expresaron su apoyo a la medida, señalando que es necesaria ante la existencia de padres irresponsables que incumplen con sus obligaciones alimentarias.

"Hay muchos padres que no se hacen cargo de sus hijos. Si el Estado tiene que intervenir para asegurar que los niños reciban la manutención, me parece bien que se retenga de los ahorros", indicó una entrevistada.