¡Le piden 10 mil soles!: Dueño de CarWash es extorsionado junto a sus trabajadores en SJL

Un ataque con explosivo a modo de amenaza fue el mensaje para el dueño de un negocio de CarWash en el distrito de San Juan de Lurigancho.

A las las 2:43 de la madrugada del pasado sábado las cámaras del negocio captan a un desconocido encapuchado que habla por teléfono y deja un artefacto explosivo en el negocio que explota algunos minutos después dejando severos daños en el ingreso del lugar.

“Han llegado a contactarme y empiezan a amenazar, me escriben muchas cosas con palabras soeces a menudo y constantemente parece que me estuvieran chequeando a cada rato (…) nos vienen ya extorsionando desde inicios de este mes y nos piden una suma de dinero que no sabemos ni de dónde sacar ,10 MIL soles están pidiendo y de dónde voy a sacar ese dinero, así con las justas se saca” manifestó el empresario afectado.

MÁS NEGOCIOS AFECTADOS EN LA ZONA

En la misma zona otros negocios también han sido víctimas de extorsionadores, y los comerciantes con sueños estropeados ya han visto pasar a 6 ministros del Interior en la gestión de Dina Boluarte, Ninguno con la formula, o quizás las ganas, para acabar con la incesante delincuencia organizada.