Familiares de pasajeros de bus que se despistó en Ayacucho exigen explicaciones a empresa

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la región Ayacucho, donde un bus interprovincial que iba con dirección a Lima, terminó despistándose cuando circulaba por la vía Los Libertadores, dejando el saldo de 13 personas fallecidas y cerca de 20 heridos.

Hasta el terminal terrestre de la empresa Civa vienen llegando familiares de los pasajeros del bus accidentado, quienes exigen a las autoridades de dicha empresa de transportes que les den las explicaciones del caso y el estado actual de sus parientes.

"No nos dicen cómo están, en qué estado están, no nos dicen nada. Mi sobrino tiene 22 años [...] si no me dan ninguna respuesta van a ver", manifestó entre sollozos una señora que llegaba al terminal para saber la situación de su sobrino.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el representante legal de la empresa Civa, Martín Ojeda, se solidarizó con los familiares de los fallecidos y aseguró que, apenas se obtuvo información del incidente, se hizo de conocimiento a los parientes.

"Nosotros apenas hemos recibido la información de los heridos, la hemos entregado a los medios, a los familiares para que esa angustia que es algo normal, se de una tranquilidad", explicó.