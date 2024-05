Miraflores: Mujer taxista denuncia que pasajero le hizo tocamientos indebidos y se negó a pagarle

En Miraflores, una mujer que realiza el servicio de taxi por aplicativo, identificada como María Isabel Gonzáles, denunció que fue víctima de agresión y tocamientos indebidos por parte de un sujeto, quien le pidió que le hiciera una carrera hasta su domicilio en el mencionado distrito.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la denunciante indicó que el sujeto le pidió hacer un pequeño desvío para hacer compras en un grifo, luego de ello, intentó sentarse en el asiento del copiloto, y cuando ella se negó, procedió a tocarle sus partes íntimas.

"El chico abrió la puerta y quería subirse adelante, yo le dije que no puede porque adelante tengo cosas, entonces volvió a sentarse atrás [...] cuando estamos llegando a un semáforo el chico de la nada me agarra el seno, yo grito [...] y en eso él, como retándome, me agarra mi parte íntima", señaló.

SE NEGÓ A PAGARLE

La víctima señaló que, tras llegar a su destino, el sujeto identificado como Rodrigo Monasterio Tudela, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, se negó a pagarle y hasta la agredió por cobrarle. Los familiares de Monasterio Tudela salieron de su vivienda y trataron de justificar sus reprochables actos.