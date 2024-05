Fanáticas de la adrenalina: Mamás moteras se alistan para celebrar su día

Este domingo 12 de mayo se celebra el Día de la Madre en nuestro país, una fecha que reconocer el enorme esfuerzo que hacen las mamás para sacar adelante a su familia y el amor incondicional que tienen a sus hijos y familiares.

Existen todo tipo de madres con diferentes aficiones, entre las cuales destacan también las amantes de la adrenalina, aquellas mamás moteras que disfrutan de recorrer las calles de Lima a bordo de sus vehículos lineales.

Justamente, madres de distintos gremios de motos se juntaron en La Esquina de la Televisión para contar un poco sobre su afición por las motos y cómo se iniciaron en este pasatiempo de adrenalina sobre ruedas.

"Yo manejo moto desde hace 4 años [...] empecé con una moto no tan chica, la tuve unos 6 meses y después ya me compré la que tengo y la verdad he viajado por todas partes del Perú. He viajado no solo por el Perú sino fuera", comentó una de las mamás moteras.

COSTA VERDE

Asimismo, las mamás moteras expresaron su preocupación ante la ordenanza municipal que prohíbe el tránsito de motos en la Costa Verde: "Señor alcalde, no nos cierre la Costa Verde, amamos la Costa Verde, es un centro de recreación, no una vía expresa", señaló María Julia, otra mamá motera que lleva 12 años manejando.