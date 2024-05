Madre solicita apoyo urgente para tratamiento de su hijo con atresia pulmonar

Una madre desesperada está clamando por ayuda a las autoridades y a personas de buen corazón para que la apoyen a cubrir los gastos del tratamiento médico de su hijo Pedrito, un niño de 5 años quien padece de atresia pulmonar. Esta grave condición impide el desarrollo adecuado de la válvula que regula el flujo sanguíneo del corazón a los pulmones.

La madre, que ha viajado desde Iquitos en busca de apoyo, se encuentra actualmente en el Hospital del Niño en el distrito de Breña, donde su hijo está siendo tratado. Desafortunadamente, el hospital no dispone de los medicamentos necesarios para realizar una operación crucial que podría salvar la vida del niño.

"El doctor me ha pedido paciencia y esperar, ya que el Seguro Integral de Salud (SIS), que cubre el tratamiento de mi hijo, aún no ha proporcionado los medicamentos necesarios. Tengo miedo de volver a Iquitos porque no cuento con los recursos económicos suficientes y, además, mi hijo está perdiendo clases", expresó la madre.

Con recursos económicos limitados, esta madre ha tenido que vender golosinas para cubrir los gastos de su estadía en Lima, donde ha alquilado un cuarto para estar cerca de su hijo durante el tratamiento.

AYUDA ECONÓMICA