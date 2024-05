Joven niega haber dopado a joven en hotel de SJM: “Están suplantado mi identidad”

Hace algunos días, un joven denunció haber sido drogado y víctima de robo por una mujer a la que conoció en redes sociales, perdiendo cerca de 10 mil soles en un hotel de San Juan de Miraflores (SJM). Sin embargo, la mujer señalada negó las acusaciones, argumentando que los medios de comunicación mostraron una fotografía incorrecta de ella.

Ambos, la víctima y la mujer acusada se presentaron ante la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) en la Avenida España, en el Cercado de Lima, para esclarecer el caso. La mujer explicó que su identidad había sido suplantada después de perder su Documento Nacional de Identidad (DNI).

"En septiembre del año pasado me robaron mis pertenencias, incluido mi DNI. Al momento de hacer la denuncia, no reporté la pérdida del documento. No es la primera vez que suplantan mi identidad", declaró la joven.

Por su parte, el joven afectado por el robo aclaró que, aunque el DNI pertenece a la mujer que reportó la pérdida del documento, ella no fue quien lo drogó y le robó una cuantiosa suma de dinero. "El DNI es de ella, pero no es la persona que me drogó y cometió el robo", afirmó.

PRUEBAS PARA MOSTRAR SU INOCENCIA

La joven, además víctima de suplantación de identidad, sostuvo que tiene pruebas de que el día del robo se encontraba trabajando. "Tengo todas las pruebas de mi trabajo, soy estudiante de arquitectura. No estoy involucrada en este robo, simplemente están usando mi documento que había perdido", aseguró.