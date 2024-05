Rennán Espinoza: investigan a sereno que lo habría ayudado a fugar de ambulancia tras accidente

El aparatoso accidente sufrido por el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, en el peaje Chillón la tarde del último miércoles 1 de mayo, continúa sembrando dudas a pesar de las explicaciones del burgomaestre.

Para el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, el burgomaestre ha mostrado desconocimiento de la ley al retirarse de esa manera de la ambulancia y este hecho no lo exime de sus responsabilidades.

“El desconocimiento de la ley no es un eximente para poner excusas, si él tuviera ese convencimiento no hubiese tenido razón de retirarse de lugar, eso creo que se evidencia con todo lo que hemos visto en los videos”, dijo.

Asimismo, el comandante de la PNP informó que vienen investigando a Eleazar Guerrero Cubas, el sereno que agredió al efectivo policial que iba en la ambulancia en la que era trasladado Rennán Espinoza.

ALCALDE DE PUENTE PIEDRA SE PRONUNCIA

Cabe recordar que la autoridad edil sostuvo en una reciente entrevista que al no ser el conductor no estaba obligado a pasar dosaje etílico. “Como yo no me sentía con gravedad es que yo voluntariamente decido retirarme, yo no era el conductor, no estoy obligado a pasar”, dijo Rennán Espinoza.