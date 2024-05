Extorsionadores piden 10 mil soles a dueño de licorería en VES

El propietario de una licorería en Villa El Salvador (VES) está viviendo una auténtica pesadilla tras recibir amenazas de delincuentes. Hace aproximadamente un mes, encontró un sobre en su negocio donde delincuentes le piden 10 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

"Al abrir mi negocio, me encontré con un sobre que me exigía colaborar si quería vivir tranquilo. He presentado una denuncia, pero en la comisaría me han dicho que debo esperar; no me han ofrecido ninguna solución", relató la víctima.

Además, señaló que los delincuentes han continuado enviando amenazas a través de mensajes de WhatsApp. Esta situación ha llevado al padre de familia a dejar de enviar a sus hijos al colegio y a la universidad por temor a que sean objetivo de estos criminales.

"Mis hijos han dejado de ir al colegio y a la universidad, y algunos han dejado de trabajar. Todo se ha paralizado. Ellos piensan que tengo dinero, pero apenas me alcanza para el día a día, ya que hay muchos gastos", explicó el preocupado padre.

PIDE ATENCIÓN A SU CASO

La víctima ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que atiendan su caso, dado que ha tenido que suspender todas sus actividades y vive prácticamente encerrado con su familia por miedo a represalias de los delincuentes.