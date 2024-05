Independencia: tres días después de derrumbe vehículos de taxistas continúan enterrados

Todo quedó en escombros. La polvareda invadió el lugar y el concreto terminó aplastando tres vehículos que días después de este derrumbe en Independencia continúan bajo tierra y piedras. Pero no solo son tres automóviles, si no también son tres familias que utilizaban las unidades como sus herramientas de trabajo. Tres familias que ahora no tienen como solventarse.

En tanto, los afectados exigieron hablar directamente con el alcalde de la jurisdicción. Los taxistas piden la devolución total del costo de sus vehículos para que puedan volver a ganar dinero y así apoyar a sus respectivas familias.

PERJUDICADOS DEL DERRUMBE

Las deudas crecen y Jean Orella, quien recién había cambiado el motor de su vehículo, está en una situación angustiante. Los 5 mil soles que invirtió, literalmente quedaron enterrados.

Asimismo, Ricardo Castillo vive con la incertidumbre a cuestas. ya no sabe cómo cubrir los gastos de su hijo de 7 años que padece de una malformación en el esófago.

Cabe mencionar que, uno de los taxistas afectados identificado como Jacob Porras denunció que desde 2013 venían alertando a las autoridades municipales de Independencia a tomar medidas de inmediato sobre la situación calamitosa del muro de contención.