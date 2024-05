¡Tenga cuidado con sus hijos!: Falso médico hace tocamientos a una menor en su casa

Tenga cuidado con un sujeto que utilizando un elaborado disfraz se hace pasar por médico, no solo para robar en las viviendas, además aprovechando su talla y fuerza física se aprovecha para tocar indebidamente a sus posibles víctimas.

Una cámara en una vivienda de Santa Anita lo captó con un uniforme azul, credencial en el cuello, y un folder con presuntos documentos, toda esta fachada para ganarse la confianza de sus objetivos.

Según señaló la madre de una de sus víctimas, este sujeto vio un grupo de menores en la lavandería del lugar y se acercó a ellas. Pero estas se fueron, lamentablemente una no corrió con la misma suerte.

La acongojada madre de familia, indicó que en su vivienda el falso médico intentó aprovecharse de su menor hija y en ese momento dos de sus menores hijos se encontraban durmiendo en el lugar, y al parecer su miedo a ser descubierto por ellos, hizo que se fuera rápido del lugar.

La menor se encuentra en shock por lo sucedido, ha pasado a su corta edad por exámenes y psicólogos, su madre pide justicia

“Que por favor aceleren el caso de mi hija hoy puede ser mi niña mañana no sabemos quién puede ser no sabemos si este tipo ya tocó a otras niñas no sabemos” señaló la madre de la menor afectada.

Cabe señalar que, ahora está a la esperan que las autoridades den con el paradero del sujeto, y pague su delito en la cárcel.