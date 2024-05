Francis Allison sobre Rennán Espinoza: "Espero que tenga una buena respuesta y no haya bebido"

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se pronunció sobre el caso del burgomaestre de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien viene siendo cuestionado por no haber acudido a la Comisaría de su distrito a dar su declaración por el choque que protagonizó su vehículo hace 2 días contra una garita de peaje.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, la autoridad municipal, quien además es amigo de Rennán Espinoza, evitó entrar en polémicas e indicó que espera una buena respuesta por parte del alcalde puentepiedrino sobre los hechos suscitados el último 1 de mayo.

"Prefiero esperar el resultado de las investigaciones, no vaya a ser que hable sin conocimiento de causa. Espero que tenga él una buena respuesta, espero realmente que no haya bebido porque obviamente como autoridades no podemos beber y manejar", dijo.

SOBRE ATENTADOS CONTRA ALCALDES

Asimismo, Allison se refirió a los atentados y amenazas contra alcaldes, el más reciente, contra el burgomaestre de Comas, Ulises Villegas: "Hay un tema de violencia que sí la policía debe investigar. Si alguien se atreve a tocar a una autoridad, sin miedo a las consecuencias, pues imagínate lo que harán con los vecinos de Comas o de otros sectores", sostuvo.