Mujer que sufrió robo de urna con cenizas de su madre pide ayuda a autoridades

Una mujer fue víctima del robo de su equipaje cuando se dirigía en un bus interprovincial hacia Bagua Grande, en Amazonas. Entre sus pertenencias se encontraba una urna con las cenizas de su madre que iba a sepultar en su ciudad natal.

Tras hacer público su número telefónico, la mujer empezó a recibir llamadas por parte de delincuentes, quienes la han empezado a extorsionar para que deposite la suma de 150 soles, a fin de que le devuelvan las cenizas de su madre.

“Me están llamando para extorsionarme, pedirme dinero, quieren que les yapee. Primero me piden 150 y les digo que no tengo esa cantidad. Entonces me bajan a 100, pero tampoco tengo”, sostuvo la víctima en diálogo con 24 Horas.

LLAMADO A LA POLICÍA

Lo único que solicita esta mujer es que las autoridades policiales revisen las imágenes registradas por las cámaras de seguridad para identificar y capturar a la brevedad a los delincuentes que sustrajeron sus pertenencias.