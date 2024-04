Mujer vive un infierno tras sacar préstamo "gota a gota"

Una mujer, cuya identidad ha sido mantenida en reserva por motivos de seguridad, denuncia que se encuentra viviendo un infierno, tras haberse sacado un préstamo bajo la modalidad extorsiva del "gota a gota".

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima señaló que se sacó un préstamo de 3 mil soles, el cual debía pagarlo en tres meses, y por haberse retrasado en una sola cuota viene recibiendo amenazas por parte de esta mafia.

"Yo me atraso el día jueves, que tampoco es un atraso. Mi cuota es 220 (soles), de los cuales yo le deposité 80 soles y quedaba un saldo de 140, de los cuales esta persona me dice que yo tengo que pagarle otra mora encima de los 140. El día viernes deposito 230 de los cuales él no me hace valer mi cuota, me dice que los 230 son mi mora y que falta el restante y que le tengo que depositar la cuota normal", dijo.

"PROBLEMAS PERSONALES"

La mujer confesó que sabía muy bien los peligros a los que se exponía al sacarse un préstamo "gota a gota", cuyas cuotas terminan siendo impagables, sin embargo, indicó que no pudo realizar un préstamo en un banco formal debido a "problemas personales". La víctima hace un llamado a las autoridades policiales para que atiendan su caso antes de que ocurra una tragedia.