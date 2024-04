Fonavi: quejas y largas colas se reportaron el primer día de devolución de aportes

Este 25 de abril se dio inicio a la devolución de aportes a los fonavistas. Largas colas de adultos mayores se han reportado desde muy temprano en el Centro de Lima, donde varios beneficiados han acudido para recibir su pago.

Los beneficiarios son ex aportantes, mayores de 80 años y pertenecientes al Conadis, incluidos en el primer grupo de pago de reintegro del 1 al 19, sin embargo, hay muchos ciudadanos que se han acercado para reclamar por no estar entre los beneficiarios, aunque cumplen los requisitos, o que no reciben la cantidad de dinero que, a su parecer, debería recibir.

“Hay muchos que han cobrado en el banco esta mañana y dicen que les han dado S/250 otros S/320. Está muy mal dividido”, señaló uno de los fonavistas.

REVENDEDORES

Así mismo, llamó la atención que, en medio de la molestia y larga espera de los adultos, han aparecido vendedores de cola que buscan sacar ventaja del malestar de los fonavistas.