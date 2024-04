Ahorro de dinero a través de juntas puede ser fiscalizada por Sunat

El abogado tributarista José Verona, hizo declaraciones sobre la fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), respecto a las "juntas de dinero", un método de ahorro común entre las personas, y que pueden ser objeto de control por parte de esta entidad.

El especialista explicó que quienes se encargan de recaudar los fondos aportados por los miembros de la junta deben formalizar un contrato de mandato con firma legalizada. "Si una persona acumula más de 100 mil soles en su cuenta sin un sustento claro, la Sunat no puede determinar el origen de esos fondos. Es esencial justificarlo mediante un contrato", señaló.

Verona recomendó que todas las personas involucradas en la junta firmen un contrato legalizado, dado que la Sunat no solo fiscaliza a quien administra el dinero, sino también a todos los participantes. "La Sunat podría investigar el origen de todo ese dinero, y si no hay justificación, podría ser considerado un incremento patrimonial no justificado", enfatizó.

Además, Verona añadió: "Si el dinero ingresado no tiene un sustento, la Sunat aplicará un impuesto a la renta del 30% y una multa del 15%. Esto significa que terminarás pagando el 45% de lo recaudado a la Sunat si no cuentas con un contrato legalizado que demuestre que esos fondos no provienen de la venta de servicios o productos".