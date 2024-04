Madre de "Muñequita Milly" revela que abogada Rosa Bartra le ofreció dinero para dejar el caso

Los padres de la fallecida cantante, "Muñequita Milly", acudieron este jueves 18 de abril a la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, para ratificar la denuncia contra el doctor Víctor Barriga Fong, por presunta mala praxis.

En declaraciones a la prensa, los familiares de la artista, en compañía de la abogada Rosario Sasieta, revelaron que la excongresista, tía y abogada del Dr. Fong, Rosa Bartra, se comunicó con ellos para ofrecerles dinero a cambio de desistir en su denuncia.

"Me dijeron, pónganse de acuerdo. No, no, no, no, Nosotros queremos justicia. No queremos (dinero), ¿en qué voy a quedar?, nosotros queremos justicia", detalló la madre, quien no mencionó un monto fijo.

Cabe precisar que, posteriormente, el doctor Fong se acercó a la sede de la Dirincri junto a su defensa legal, quien evitó pronunciarse sobre si realmente ofreció dinero a los padres de la "Muñequita Milly".