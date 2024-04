Seguridad de Omar Macchi golpean brutalmente a joven en discoteca de Punta Hermosa

El empresario conocido como el "Rey de los Casinos", Omar Macchi, se ha visto involucrado en un caso de agresión tras un incidente donde su guardaespaldas golpeó brutalmente a un joven dentro de una discoteca en el distrito de Punta Hermosa, dejándolo con múltiples heridas en el rostro.

Según el relato de la víctima, él había llegado al centro nocturno para celebrar un cumpleaños con amigos. Sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana, se generò una pelea en la que se vieron involucrados la seguridad del empresario, quienes lo agredieron brutalmente tras insinuar de que él había lanzado un vaso contra uno de ellos.

"Me sacaron del área donde me encontraba y comenzaron a golpearme fuera de la discoteca. Nadie del personal del lugar me brindó ayuda durante la agresión. No entiendo por qué se ensañaron conmigo, ya que tanto los dueños de la discoteca como el señor Macchi saben quién lanzó el vaso y con quiénes estaban discutiendo", declaró el joven.

Al conocer el incidente, Orlando Reátegui, responsable de la discoteca "Amarea" donde ocurrió el suceso, condenó la agresión contra el joven como completamente injustificada. Además, señaló que los guardias de seguridad del empresario actuaron de manera delictiva. Asimismo, firmó que Macchi está al tanto del caso y está dispuesto a asumir todos los gastos médicos necesarios y compensar el daño causado.

HERIDAS GRAVES

La víctima, según denunció, sufrió daños graves en la nariz y el ojo izquierdo como resultado de los golpes, incluso corriendo el riesgo de perder la visión. "Mi estado es reservado mientras espero realizarme más exámenes oftalmológicos para determinar si mi ojo está completamente bien. Además, necesitaré una cirugía reconstructiva en la nariz, pero no puedo proceder sin la confirmación de que mi ojo está en óptimas condiciones", agregó.