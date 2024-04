Comas: buscan a delincuentes que robaron 5 mil soles a hija de empresario

Una familia vive un drama luego que delincuentes le arrebataran el celular a uno de los integrantes para luego escribir a sus familiares y amigos por WhatsApp para pedirles transferencias de dinero por Yape en Comas.

La víctima se encontraba en el interior su vehículo cuando los hampones aprovecharon para arrebatarle su celular. Tras ello, los criminales le escribieron a su hija para pedirle un monto de 500 soles.

“Nunca me di cuenta por qué me hablaba como mi papá, me decía hija un favor, ya alcancé, me puedes transferir para el aro y para el filtro, también para el aceite, ya papi ok y porque ya lo hemos manejado así antes”, dijo la hija.

PIDEN ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Según denuncian, los delincuentes se habrían apoderado de 5 mil soles. La denuncia ya ha sido interpuesta y la alerta emitida a todos sus contactos, lo único que esperan es acción inmediata por parte de las autoridades.