Detonan explosivo en colegio de Los Olivos: institución suspende clases hasta el viernes

Un atentado en contra del colegio Nuestra Señora de Monserrat de Los Olivos se registró la noche de este miércoles. Tras el acto criminal, el ministro del Interior, Walter Ortiz, llegó a la institución educativa la mañana de este jueves.

“Ya hemos conversado con el alcalde y con el director y con los profesores, hemos venido a darle la calma y también el apoyo decidido de nuestra policía nacional con todas sus fuerzas”, dijo Ortiz.

Sin embargo, las palabras del ministro Ortiz no convencen a los preocupados padres de familia quienes más que promesas exigen acciones. “La verdad no pienso mandar a mis hijos a menos que me den un tema donde me digan si ya está todo solucionado”, dijo un padre de familia.

SUSPENDEN CLASES

En tanto, la institución educativa ha suspendido las clases hasta este viernes, sin embargo, los padres se mantienen firmes en no enviar a sus hijos hasta no obtener las garantías debidas.