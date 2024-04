Jorge Salas Arenas descarta reelección como presidente del JNE

El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas brindó una entrevista a un medio digital dónde bordó varios temas, uno de ellos respecto a su continuidad en el cargo en la institución electoral.

Durante la entrevista, Salas Arenas dejó en claro que no buscará su reelección para seguir al mando de este organismo electoral.

“Yo creo que ya he cumplido mi deber y lo he hecho resistiendo las injustas alegaciones, ataques y acoso que aún persisten. Creo que es suficiente y no voy a plantear que me reelijan", expresó el presidente del JNE al medio digital Epicentro.

REELECCIÓN

“Cabe precisar que tanto Jorge Luis Salas Arenas como titular del JNE, además del jefe de Reniec y de ONPE podían solicitar que sean reelegidos para un próximo proceso electoral. Sin embargo, ante las críticas por parte del Congreso, Salas Arenas ha decidido no reelegirse para un siguiente periodo.