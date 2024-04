"No puedo ni salir a trabajar": joven es extorsionada tras sufrir el robo de su celular en SMP

La delincuencia imparable en la capital. Avezados criminales vienen amenazando a una joven a quien le robaron su celular con el fin de obtener sus datos personales, así desbloquear el teléfono y acceder a su información personal.

El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando sujetos armados le quitaron su teléfono muy cerca a su vivienda en San Martín de Porres. “Me escriben de dos números diferentes, amenazarme que les dé la clave de mi iCloud para poder desbloquear mi teléfono o si no van a venir a mi casa y me van a disparar, me envían la información de mi mamá de mi papá y mía”, narró la víctima.

CRIMINALES PEDÍAN DINERO A CONTACTOS DE LA VÍCTIMA

Asimismo, el mismo día del asalto los criminales comenzaron a escribir a los contactos de la víctima para pedirles dinero. La joven se puso en contacto con los asaltantes y les ofreció dinero para la devolución del celular.

Hace pocos días, los delincuentes volvieron a escribir a la víctima profiriéndole insultos y adjuntando un video amenazante. Cabe señalar que la denuncia fue puesta en la Comisaría Sol de Oro.