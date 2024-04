Denuncian que ANA no paga a empresarios que realizaron trabajaos de descolmatación de ríos en 2023

Un grupo de empresarios procedentes de distintas regiones del país se dirigieron a las oficinas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el distrito de Miraflores para exigir el pago de una deuda correspondiente a trabajos realizados en la descolmatación de ríos y quebradas durante el fenómeno del Niño en 2023.

Según explicaron los más de 200 empresarios, quienes se dedican al rubro, recibieron una invitación para participar en estos trabajos mediante una carta en julio del año pasado. En dicha comunicación se estipulaba la finalización de los trabajos para el mes de diciembre.

"Hasta el momento, no se ha cumplido con los compromisos pactados. No hemos recibido un contrato ni notificación alguna. Concluimos los trabajos en diciembre. Se nos dio un plazo de 20 días para regularizar el contrato después de recibir la carta, lo cual no ha ocurrido. A la fecha, más de 200 empresas están pendientes de pago", expresó uno de los afectados.

Los empresarios informaron que se han reunido con diversas autoridades de ANA en busca de una solución al problema, pero debido a los cambios constantes en la dirección, no se ha llegado a un acuerdo.

"Se nos adeudan varios meses y no muestran intención de pagar. No hay voluntad política. Los cambios de dirección son constantes y no existe un equipo de alto nivel para abordar nuestra situación", señaló otra empresaria.

EVALUAN PARO

Ante esta situación, los empresarios están considerando tomar medidas radicales, como realizar un paro indefinido en las afueras de las oficinas de la ANA, con el objetivo de exigir el pago inmediato por los trabajos realizados en la descolmatación de ríos y quebradas en diversas regiones del país como parte de las medidas preventivas ante el fenómeno del Niño en 2023.

Además, señalaron que han notificado su situación al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, así como al jefe de la ANA y otras autoridades de la institución, sin obtener respuesta alguna. "Hemos solicitado que se firme un acta y se nos indique cuándo se nos pagará para poder solventar nuestras deudas con nuestros proveedores", agregaron.