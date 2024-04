Surco: Banda de "robacasas" se lleva joyas y más de 30 mil soles de vivienda

En el distrito de Surco, familiares de una vivienda se convirtieron en víctimas de la inseguridad ciudadana, luego que delincuentes ingresaron a su inmueble para robar joyas y dinero valorizado en más de 30 mil soles, aproximadamente.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la dueña del domicilio señaló que el robo se produjo a plena luz del día, cuando ella se fue a visitar a su hija y no había nadie en el interior de la vivienda.

"Yo salí ayer aproximadamente a la 1:30 de la tarde, me dirigí a la casa de mi hija porque estoy delicada de salud, entonces, he venido a mi casa en la tarde, a eso de las 4:30 pm me llamó una vecina diciendo que mi puerta estaba junta, que parece que se habían metido, he venido con mi hija inmediatamente y nos hemos dado con la sorpresa de que los delincuentes habían ingresado", dijo.

NULA PRESENCIA POLICIA

Asimismo, la víctima indicó que, pese a que viven frente a un concurrido parque, la presencia policial y de serenos es prácticamente nula, en ese sentido, exhortó a las autoridades a redoblar el patrullaje en la zona.