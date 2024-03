Los Olivos: asaltan minimarket y se llevan más de 2 mil soles en pertenencias y dinero

Un grupo de delincuentes perpetró por segunda vez un asalto en un minimarket y otros departamentos dentro de un edificio ubicado en la urbanización río Santa, cerca de la Panamericana Norte, específicamente en el paradero San Martín, en el distrito de Los Olivos.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se puede observar a tres delincuentes ingresando completamente armados y luego intimidando a los trabajadores y al propietario del establecimiento para llevarse las ganancias del día y varias pertenencias.

Según la dueña del negocio, los ladrones se llevaron más de 2 mil soles, una pérdida que hasta el momento no ha podido ser recuperada. Además del dinero en efectivo, también se llevaron equipos eléctricos, teléfonos celulares y otros objetos de valor y mercadería.

DENUNCIA POLICIAL

Según la propietaria nel negocio, presentó la denuncia ante la comisaría del sector, sin embargo, hasta ahora la policía no ha iniciado la investigación del caso. Incluso le han dado a entender que su denuncia podría ser archivada. "Me dijeron que van a revisar y van a investigar, que por el momento no hay suficientes pruebas", indicó la afectada.