Callao: Capturan a taxista acusado de robar 5 mil dólares a extranjero

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron capturar a un taxista, quien previamente había sido denunciado de haber sustraído la mochila de un ciudadano chino que acababa de arribar a nuestro país en el aeropuerto Jorge Chávez ubicado en el Callao.

El ciudadano extranjero sentó la denuncia correspondiente en la comisaría del sector tras perder su mochila. Las autoridades lograron identificar al responsable gracias a las cámaras de seguridad del aeropuerto, las cuales filmaron el preciso instante en que el sujeto junto a un cómplice se retiraban del lugar con las pertenencias de la víctima.

Inmediatamente, los agentes del orden desplegaron un mega operativo y lograron dar con la captura de Félix Marín Gallardo, de 66 años, quien se encuentra a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

DINERO NO SE RECUPERÓ

El ciudadano chino logró recuperar su mochila, donde guardaba sus documentos, tablets y otros artefactos electrónicos. No obstante, no se encontraron los 5 mil dólares en efectivo que llevaba en dicha mochila. La policía continúa investigando el paradero del dinero y del cómplice que aún no ha sido identificado.