Campeón nacional de tiro con arco recupera sus equipos extraviados

El deportista peruano que se coronó campeón nacional de tiro con arco en 2023, Spencer Oviedo Millican, finalmente ha recuperado su equipo de competición luego de que se extraviara durante su envío a través de una agencia de transporte.

Según relató el deportista, envió su equipo, junto con su ropa, desde la ciudad de Trujillo con destino a Lima a través de la agencia Shalom. Sin embargo, al acudir a reclamarlo, se encontró con la noticia de que su equipaje había desaparecido.

"En mi equipaje se encontraba mi ropa y mi arco, el cual utilizo para competir. Lo envié el pasado miércoles y debía haber llegado el jueves, pero al acudir a recogerlo, me informaron sobre un retraso. Al día siguiente, nuevamente me dirigí a la agencia y me dijeron que ninguno de los dos paquetes que había enviado había llegado", expresó el joven deportista.

SUEÑA CON PARIS

Con sus equipos completos, Spencer se encuentra ahora enfocado en los entrenamientos en la Videna, preparándose para la competición clasificatoria que se llevará a cabo en Colombia. De ganarla, obtendría un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estoy programado para viajar a Colombia el día 5 de abril, con destino a la ciudad de Medellín, donde se llevará a cabo el clasificatorio para las Olimpiadas de París y el Campeonato Panamericano de este año", añadió el atleta nacional.