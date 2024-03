Vecina tras choque de bus en su vivienda de Surco: “Parecía una bomba”

En el distrito de Surco, la peligrosa maniobra del conductor de un bus interprovincial terminó con el despiste de este cuando iba camino a Mala con 30 pasajeros a bordo.

Una cámara de seguridad captó como un vehículo de manera intempestiva da un giro a la derecha para salir de la Panamericana Sur, lo que ocasiona que el bus del Maleño Vip termine descarrillándose.

El bus invadió un parque en la Panamericana Sur llevándose todo a su paso, incluso casi arrolla a un sereno del distrito de surco que gracias a su rápida reacción logró salvar su vida de milagro.

El bus interprovincial siguió su camino hasta finalmente empotrarse en una vivienda de la cuadra 24 del jirón Morro Solar.

“Terrible parecía una bomba, pero no estábamos en la parte delantera sino en la parte de atrás (…) Felizmente no pasó nada para nosotros y creo que para los del ómnibus tampoco” señaló Ofelia Torres, copropietaria del inmueble afectado donde afortunadamente dentro de la vivienda no se encontraba ninguna persona.

Cabe señalar que no se registraron pérdidas humanas y los heridos fueron atendidos de manera inmediata, por otro lado, el vehículo que habría causado el accidente, de acuerdo a consulta en Sunarp se encuentra a nombre de los esposos Glenda Diaz Vilca de Merino y Arturo Merino Minaya.