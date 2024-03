Alcaldes de Lima Norte y Corte Superior exigen laboratorio de criminalística para combatir delincuencia

Los alcaldes de los distritos de Lima Norte y la Corte Superior de Justicia de esa jurisdicción están solicitando la creación de un laboratorio de criminalística con el objetivo de reducir el porcentaje de delincuentes que quedan en libertad tras ser capturados en flagrancia.

El alcalde Felipe Castillo, burgomaestre del distrito de Los Olivos, afirmó que este laboratorio involucrará a entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades locales para agilizar los procedimientos de investigación policial.

"Lo que buscamos es que los delincuentes terminen tras las rejas en caso de ser capturados en flagrancia y no sean liberados en 48 o 72 horas, lo que genera más temor en la población. Esto sucede porque no se completa una carpeta fiscal contundente al no contar con evidencia científica para solicitar una detención preliminar", agregó Castillo.

DONACIÓN DEL TERRENO

Por otro lado, Felipe Castillo señaló que hay una propuesta por parte del ejecutivo para implementar 12 laboratorios de criminalística a nivel nacional, uno de los cuales está previsto en Lima Norte.

"El presupuesto asignado para su implementación es de 33 millones de soles. Además, para llevar a cabo este proyecto, se necesita un terreno. Es por ello por lo que, durante la primera mesa de trabajo entre los alcaldes de Lima Norte, el alcalde de Comas y Ancón se han comprometido a donar un predio. Estamos a la espera de la respuesta formal del gobierno", añadió.