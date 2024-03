Ciudadana venezolana lleva durmiendo más de 1 mes en el aeropuerto Jorge Chávez tras robo de documentos en Roma

Una ciudadana venezolana que reside en Perú desde 2019 se encontró en una situación desesperada después de que sus documentos fueran robados durante un viaje a Roma. Este incidente la dejó sin opciones de poder ingresar a Perú, viéndose obligada a pasar más de 30 días durmiendo en el aeropuerto Jorge Chávez.

La víctima, identificada como Juliana Sánchez, expresó su frustración por la falta de ayuda proporcionada por los consulados de Perú y Venezuela. "Pregunté si podían ayudarme, dado que vivo en Perú, pero me dijeron que no podían atender casos de personas que no tienen nacionalidad peruana. En cuanto al consulado de Venezuela, solo me ofrecieron un salvoconducto para regresar a mi país", señaló.

Sánchez, cuyos padres residen en Perú, ha buscado varias opciones para regresar al país, pero hasta ahora no ha tenido éxito. "Mi padre tiene 72 años y soy yo quien cubre todos los gastos. También se lo he explicado a Migraciones; todos mis documentos están en regla, pero no han podido ofrecerme una solución", agregó.

NO DEJAN QUE RECIBA ALIMENTOS

La ciudadana mencionó que una ONG que defiende los derechos de los migrantes le está brindando apoyo en el trámite para ingresar al país, dado que, hasta el momento, ni si quiera les han dejado a sus familiares hacerle llegar comida y ropa.

"Tanto mi madre, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, ha intentado llevarme un bolso con productos necesarios para sobrevivir, pero no se lo permitieron. Llevo 34 días aquí y no se ha permitido que nadie me traiga nada. Tengo que esperar hasta la 1 de la madrugada para tener un espacio donde dormir en las bancas de la sala de espera", concluyó Sánchez.