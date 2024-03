SMP: expolicía agrede e intenta violara a su expareja

Un ex suboficial de policía agredió en varias ocasiones e incluso intentó violar a su expareja, con quien tiene un hijo menor. Este lamentable hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

La víctima, identificada como Karen Barreto Bermúdez, grabó la agresión y señaló que su expareja llegó bajo los efectos del alcohol para amedrentarla y agredirla una vez más. Sin embargo, cuando intentó denunciar el hecho ante la comisaría Sol de Oro, fue detenida.

Según las autoridades, Barreto Bermúdez tenía una denuncia previa de su exesposo por agresiones mutuas. Ella explicó que se defendió cuando su expareja la golpeó e intentó violarla.

"Este señor me va a matar, me está gritando que me voy a morir y que me prepare para un velorio. Dijo que la muerte llegará para mí, mi mamá y mi abogado. También intentó cortarme la cara", señaló la víctima.

TEME POR SU VIDA

Karen agregó que su expareja, a pesar de haber sido sancionado y expulsado por la institución policial, sigue trabajando en Aviación Policial. La víctima espera que las autoridades hagan justicia, ya que su expareja tiene prohibido acercarse a ella.