David Mujica: "La informalidad en SJL creció debido al mal servicio que da el corredor morado"

Desde hoy, los buses del Corredor Morado han dejado de operar debido a la falta de un acuerdo entre la Concesionaria y el Estado, que arrastra una deuda pendiente.

Este acontecimiento ha tomado por sorpresa a los usuarios, quienes ahora se ven obligados a buscar alternativas para desplazarse hacia destinos como el Centro de Lima y San Juan de Lurigancho.

En medio de esta situación, David Mujica, Asesor Legal del gremio de transportistas de Lima y Callao, brindó una perspectiva diferente a la ofrecida por Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado.

Mujica hizo hincapié en un aspecto crucial: la creciente informalidad en San Juan de Lurigancho, atribuyéndola al deficiente servicio proporcionado por el Corredor.

"La informalidad ha crecido en San Juan de Lurigancho debido al mal servicio que ofrece el corredor. Si tienes un servicio que no satisface la demanda, ¿cómo explicamos toda la informalidad en el transporte en dicho distrito?", señaló Mujica durante una entrevista en 24 horas mediodía.

¿CUÁL SERÍA UNA SOLUCIÓN VIABLE?

El asesor también cuestionó la percepción de que el Corredor Morado era la solución instantánea y criticó el tiempo de renovación de las rutas.

"Las empresas de transporte formal se les renueva cada 6 meses, en cambio en el corredor son cada 10 años. Muchos pasajeros han indicado que el corredor no les lleva hasta donde necesitan ir porque es un sistema troncal alimentador, y si no hay alimentadoras, el sistema troncal no funciona", explicó.

Mujica propuso una posible solución, instando a la autoridad a reorganizar las rutas de transporte formal para brindar un servicio adecuado. "No creo que haya ningún empresario convencional responsable si le das diez años de autorización como le dieron al corredor, por favor", agregó.