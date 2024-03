El dolor de cabeza de los útiles escolares a poco del inicio de las clases: ¿Dónde comprar barato?

A poco del inicio de un nuevo año escolar, la pesadilla para muchos padres de familia regresa y parece nunca irse, la temida lista de útiles escolares, un verdadero dolor de cabeza para la economía familiar y los alicaídos bolsillos de los peruanos.

Libros, cuadernos, reglas, lapiceros, lápices, cartulinas, libros para dibujar, regletas, y un largo etc, el lo que se puede leer en las listas escolares y no parece tener fin, ya que en año se agregaran implementos dependiendo de las fechas, día de la madre o el padre, Fiestas Patrias, Día del logro, Día del Colegio, etc, etc….

Pero si usted está buscando un lugar donde pueda encontrar todo lo que le piden en la lista, y a precios económicos puede venir a la Feria de Megaplaza en el distrito de Independencia.

En este lugar, también hay libros para el colegio y con descuentos de hasta 15%, así que en este informe descubra que otras ofertas puede encontrar en esta feria.