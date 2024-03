No hay marcha atrás: Corredor Morado dejará de operar este lunes 4 de marzo

Tras una prolongada reunión entre representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el vocero del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, no se lograron acuerdos para la continuidad de las operaciones de dicho corredor.

A partir del lunes 4 de marzo, todas las unidades del Corredor Morado que brindaban servicios desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta el distrito de Magdalena cesarán sus operaciones, afectando a más de 100 mil pasajeros que utilizan este transporte diariamente.

"Ha sido una pérdida de tiempo. El gobierno no presenta soluciones y parece querer desconocer todo el trabajo previo. Nos quiere llevar por el mismo camino, sin avances concretos", expresó Gerardo Hermosa, vocero del Corredor Morado, insinuando que el gobierno no está interesado en establecer un sistema de transporte formal.

Además, Hermosa dejó entrever que detrás de esta situación podría estar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la cual podría tomar las rutas del Corredor Morado una vez que este cese sus operaciones.

"La ATU está buscando tomar las rutas que dejamos, rutas que se alquilan y son utilizadas por transportistas que no declaran sus ingresos, no tienen personal registrado, no operan con una flota propia y no respetan las rutas establecidas", agregó Hermosa.

DEUDA DE MEF

Cabe recordar que el Corredor Morado reclamaba una deuda acomunalada de más de 3 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, hasta el momento dicho pago no se ha materializado. Se presume que el Corredor Azul también cesaría sus operaciones a partir del próximo lunes 11 de marzo.