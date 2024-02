SJL: denuncian que cierre de calles afecta a 300 mototaxistas

Los mototaxistas del paradero del metro Hacienda, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), expresaron su malestar tras la decisión del municipio de cerrar algunas calles, lo que ha dificultado brindar el servicio con normalidad.

De acuerdo con los mototaxistas, no pueden brindar servicio en las rutas habituales debido al cierre completo de algunas vías de acceso principal. "Llevamos dos semanas con estas calles cerradas y aún no nos han proporcionado una explicación sobre el motivo. Las vías no están en proceso de mantenimiento y no se están llevando a cabo eventos", afirmaron.

Asimismo, destacaron que los aproximadamente 300 mototaxistas afectados son conductores completamente formales. Además, mencionaron que, al acudir al municipio en busca de respuestas, algunos conductores fueron agredidos por personal de fiscalización.

DIFICULTA EL LIBRE TRÁNSITO

Finalmente, los mototaxistas indicaron que la Avenida Los Jardines, en una de las principales vías que está cerrada en ambos sentidos, la cual solía brindar acceso a diversas partes del distrito. Hasta el momento, el municipio de San Juan de Lurigancho no ha emitido ningún comunicado respecto al malestar de los mototaxistas.