Los Olivos: administrador de "El Huaralino" se mantiene firme ante amenazas: "Hemos redoblado la seguridad"

Los Olivos se encuentra sumido en una situación alarmante debido a un caso de extorsión que ha sacudido la tranquilidad de los comercios locales.

El administrador del conocido establecimiento 'El Huaralino' ha denunciado haber sido víctima de mensajes y videos amenazantes por una banda criminal que según el empresario, desconoce.

"Me venían llamando desde diciembre unos extranjeros que me pedían reunirme con ellos, sin embargo no accedí a sus peticiones y cada mensaje que enviaban los bloqueaba y tomaba captura de pantalla para tener un registro, un monto no me dieron y tampoco sé de que banda criminal se trate", relató.

SE MANTIENE FIRME

Durante una entrevista con 24 horas mediodía, el dueño del local indicó que continuará trabajando ante cualquier circunstancia.

"Al principio he pensado dar un paso al costado, sin embargo la música es mi hoobie, es mi vida es mi pasión, voy a seguir, si alguna cosa me pasa pues moriré en mi ley", expresó.

Seguidamente, añadió: "el público que venga a los eventos tenemos un mejor control, hemos redoblado la seguridad para que los asistentes se sientan tranquilos".

Por otro lado, la victima indicó que hasta el momento no se comunicó con las autoridades, sin embargo, precisó que más tarde pedirá garantías para él y su familia ante dicha situación.