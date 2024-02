VMT: desde hace 50 años vecinos de Nueva Esperanza no cuentan con pistas ni veredas

Hace 60 años los vecinos de los jirones Amazonas y Lambayeque en la urbanización Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo vienen tragando tierra literalmente ante la falta de pistas y veredas.

Ante la falta de asfaltado de las calles, no solo los vecinos de la zona se ven afectados, sino también los transportistas, estudiantes, transeúntes y personas con discapacidad que usan este paso para dirigirse a sus centros de laborales y trabajo.

“Si yo camino todos los días por aquí, la tierra y la piedra, el agua que tiran los vecinos y hacen huecos, yo varias veces me he caído, me levanto y tengo una niña que estudia, por eso que necesito la pista en esta calle”, manifestó una madre de familia.

MUNICIPIO NO RESPONDE

En la zona se vienen haciendo obras de pistas y veredas, sin embargo, los jirones Lambayeque y Amazonas no han sido incluidos. Hasta el cierre de esta edición a Municipalidad de Villa María del Triunfo.