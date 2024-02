Martín Vizcarra: investigación preliminar en su contra podría durar hasta 36 meses

El abogado penalista Andy Carrión aseguró que la investigación preliminar contra Martín Vizcarra, por los presuntos delitos de investigación criminal e instigación a la colusión, podría tardar hasta 36 meses, según los plazos del Ministerio Público.

Por su parte, el expresidente Vizcarra aseguró que las imputaciones en su contra son falsas al señalar que las supuestas coimas que se gestaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se produjeron en el 2021 cuando él había dejado el cargo.

“Eso es falso, no tiene ningún argumento para dar esa determinación. Si no es otra cosa de los dichos de Karem Roca, que como todos saben dejó de ser mi secretaria, desde esa oportunidad ella no ha dejado de dar ataques y mentiras sobre mí”, dijo Vizcarra.

CASO EDMER TRUJILLO

Hay que señalar que la Fiscalía también inició investigación preliminar por los mismos delitos al exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, quien también sería pieza clave en la organización criminal que habría liderado Vizcarra.