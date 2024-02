Dudas sobre veracidad de video en que 'Los injertos del cono norte' amenazan a cantantes chicha

Un video en redes sociales donde un grupo de delincuentes amenazan con armas de guerra ha causado conmoción, ya que los posibles objetivos serían los promotores y cantantes de música chicha que trabajen con la promotora AS.

Uno de los mencionados en el video es Christian Daga, mánager de “Chechito y los cómplices de la cumbia”, él precisó que no se sienten amenazados, puesto que no tienen contratos con la promotora AS.

Ante esta situación, el exdirector general de la policía, Eduardo Pérez, señaló que ante la captura de alias “Jorobado”, los “Injertos del cono norte” pretenden hacerse del control de las extorsiones en la zona.

INVESTIGAN VERACIDAD DE VIDEO

Por su parte, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Marco Conde, señaló que vienen investigando el caso con el fin de dar con los responsables. “Estamos analizando para ver si este video es real del Perú o se han empleado los audios”, confirmó.