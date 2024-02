Joven denuncia que le robaron su mochila y 4 mil soles de su cuenta bancaria en exclusiva cafetería en Barranco.

Acudió para tomar un café y almorzar, en una zona exclusiva de Barranco, mientras realizaba trabajo remoto como asesora legal de empresas, pero de un momento a otro iniciaron a realizar elevadas compras con sus tarjetas, tarjetas que habían sido robadas junto a una mochila y otros objetos personales.

“Ese día yo estoy a partir de las 11 de la mañana Aproximadamente hasta el momento que me roban, Pero a las 2 de la tarde más o menos entra una pareja hace un pedido pero no concretó el pedido antes de que la mesera les traigo el pedido se retiran en ese momento que se retira lo hacen con mi mochila intercambiandola por otra mochila que era de color negro pero no era mía” señaló la víctima de robo.

Una vez realizado el cambiazo de la mochila los delincuentes salieron con esta dirección minutos después realizar unas compras de hasta 1900 soles.

El hecho ocurrió en este café ubicado en la cuadra 1 de la Avenida San Martín en Barranco, una zona aparentemente segura y tranquila, la víctima acudió a la comisaría que se encuentra a sólo media cuadra, para formalizar la denuncia.

Cabe señalar que en las cámaras de seguridad del establecimiento quedaron registrados los rostros de estos sujetos, una mujer y un hombre que salen como si nada hubiese ocurrido, dejando una mochila similar para no despertar sospechas.